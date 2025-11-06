Anuncian tormentas intensas: horarios y zonas de cobertura

Pasadas las 13:00 de este jueves, Meteorología emitió un boletín meteorológico especial para indicar que tormentas se acercan al territorio nacional. Según las previsiones, se registrarán descargas eléctricas con alta frecuencia y es alta la probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y los acumulados de lluvia irán de 20 a 80 mm, dependiendo de la zona y horario.

¿Dónde va a llover?

Viernes 7/11/25

Mañana: Ñeembucú, Misiones e Itapúa.

Tarde: Departamentos de todo el país, excepto Alto Paraguay.

Noche: Todo el territorio nacional

Sábado 8/11/25

Madrugada: San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Las tormentas más intensas se darán hacia el sur del territorio nacional. En esos departamentos se registrarán acumulados más importantes.

Temperaturas frescas todo el fin de semana

Meteorología recomienda además estar pendientes de los avisos meteorológicos que irán lanzando los pronosticadores de turno.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones irían mejorando paulatinamente el día sábado.

Sin embargo, el frente frío traerá consigo vientos del sector sur y temperaturas mínimas en torno a los 14 y 15 °C.

La meteoróloga Ana Pereira señaló en su pronóstico de esta mañana que el ambiente se presentará fresco durante las primeras horas del día, al menos hasta el lunes.