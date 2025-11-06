Clima
06 de noviembre de 2025 - 05:27

Pronóstico del tiempo: jueves caluroso y con lluvias dispersas

Costanera República del Paraguay en Encarnación.
Imagen de la Costanera "República del Paraguay" en Encarnación.Sergio González

Este jueves, el tiempo se presentará cálido a caluroso, con predominio de cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país. En Asunción se prevé un día caluroso con chaparrones, mientras que el Chaco enfrentará condiciones más extremas.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este jueves un panorama variable en todo el territorio paraguayo. Predominarán las temperaturas cálidas a calurosas, con el cielo de parcialmente a mayormente nublado.

También se prevén lluvias dispersas que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en el norte y el Chaco.

En Asunción, el amanecer será fresco (18 °C), pero hacia la tarde el ambiente se tornará caluroso, alcanzando una máxima de 31 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado con chaparrones ocasionales y vientos variables.

Lea más: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este y Sur del país

Condiciones similares se esperan en Caacupé, Coronel Oviedo y Ciudad del Este, donde las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 31 °C, con breves lluvias durante la tarde.

En el sur del país, como en Encarnación y Pilar, el ambiente será más agradable, con mínimas de 16 °C y máximas que rondarán los 28 °C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Norte del país: lluvias y tormentas eléctricas aisladas

En Concepción, San Pedro y Pedro Juan Caballero, el tiempo se mantendrá cálido a caluroso, con cielos mayormente nublados y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las temperaturas máximas estarán entre 31 °C y 33 °C, mientras que las mínimas rondarán los 20 °C. Los vientos serán del sureste y luego variables, aumentando la sensación de bochorno durante el día.

Chaco: calor intenso y posibilidad de tormentas

La Región Occidental o Chaco experimentará las condiciones más extremas de la jornada. En Fuerte Olimpo, el termómetro alcanzará hasta 36 °C, con cielo mayormente nublado y tormentas eléctricas aisladas.

Mariscal Estigarribia y Pozo Colorado también registrarán un ambiente caluroso y húmedo, con máximas de 34 °C y 33 °C respectivamente.

Los vientos serán variables y las lluvias dispersas podrían presentarse principalmente durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas.