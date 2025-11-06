Pronóstico del tiempo: jueves caluroso y con lluvias dispersas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este jueves un panorama variable en todo el territorio paraguayo. Predominarán las temperaturas cálidas a calurosas, con el cielo de parcialmente a mayormente nublado.

También se prevén lluvias dispersas que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en el norte y el Chaco.

En Asunción, el amanecer será fresco (18 °C), pero hacia la tarde el ambiente se tornará caluroso, alcanzando una máxima de 31 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado con chaparrones ocasionales y vientos variables.

Este y Sur del país

Condiciones similares se esperan en Caacupé, Coronel Oviedo y Ciudad del Este, donde las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 31 °C, con breves lluvias durante la tarde.

En el sur del país, como en Encarnación y Pilar, el ambiente será más agradable, con mínimas de 16 °C y máximas que rondarán los 28 °C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Norte del país: lluvias y tormentas eléctricas aisladas

En Concepción, San Pedro y Pedro Juan Caballero, el tiempo se mantendrá cálido a caluroso, con cielos mayormente nublados y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las temperaturas máximas estarán entre 31 °C y 33 °C, mientras que las mínimas rondarán los 20 °C. Los vientos serán del sureste y luego variables, aumentando la sensación de bochorno durante el día.

Chaco: calor intenso y posibilidad de tormentas

La Región Occidental o Chaco experimentará las condiciones más extremas de la jornada. En Fuerte Olimpo, el termómetro alcanzará hasta 36 °C, con cielo mayormente nublado y tormentas eléctricas aisladas.

Mariscal Estigarribia y Pozo Colorado también registrarán un ambiente caluroso y húmedo, con máximas de 34 °C y 33 °C respectivamente.

Los vientos serán variables y las lluvias dispersas podrían presentarse principalmente durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas.