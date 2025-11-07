Alerta: tormentas eléctricas persisten en el Sur

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este viernes se mantienen tormentas eléctricas moderadas a fuertes en el sur de la Región Oriental.

La alerta meteorológica fue emitida a las 11:20 y señala que el fenómeno podría continuar durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Se esperan ráfagas de viento moderadas a fuertes y existe la probabilidad de caída de granizo en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

La DMH subrayó que los fenómenos de tiempo severo pueden registrarse de manera puntual, por lo que se insta a seguir las actualizaciones oficiales y las indicaciones de las autoridades locales.