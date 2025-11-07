Pronostican fuertes tormentas y el ingreso de un frente frío para este viernes

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, en el transcurso de este viernes se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que inicialmente llegaría al extremo suroeste de la región Oriental. Luego, las lluvias irían desplazándose hacia otras zonas del territorio nacional en horas de la tarde, afectando principalmente el centro, sur y este de la región Oriental.

Tras el paso del temporal, los vientos rotarán al sector sur. Eso implicará el ingreso de un frente frío y temperaturas mínimas en torno a los 18 °C para este viernes y hasta 14°C el fin de semana.

La nubosidad irá disminuyendo durante la jornada del sábado, al igual que las probabilidades de lluvias.

El fin de semana será mayoritariamente fresco a cálido, con vientos moderados del sur o sureste.

Aviso meteorológico vigente

A las 5:30 de este viernes, se emitió un aviso meteorológico para anunciar que los núcleos de tormentas ya comienzan a intensificarse hacia el sur de la región Oriental.

Las lluvias intensas se iniciarían en las próximas horas hacia Ñeembucú, Misiones e Itapúa.

Según el boletín meteorológico especial emitido ayer, se registrarán descargas eléctricas con alta frecuencia y es alta la probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

El temporal se extendería a todo el país entre la tarde y noche.