Los 11 departamentos bajo alerta por tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual, según la actualización de la Dirección de Meteorología publicada a las 15:01.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: Asunción y 12 departamentos, en alerta por fuerte temporal

¿Dónde lloverá?

Según el boletín emitido por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el sureste de la Occidental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los departamentos afectados son el este de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, oeste de Misiones, este y sur de Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, norte de Amambay, Canindeyú, este de Presidente Hayes.