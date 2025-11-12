Asunción y 12 departamentos, en alerta por fuerte temporal

Este mediodía, Meteorología emitió un nuevo aviso que indica que sistemas de tormentas comienzan desplazarse levemente al noreste, afectando otros departamentos del país.
Se esperan fenómenos de tiempo moderados a fuertes de forma puntual durante las primeras horas de la tarde, sobre el suroeste, Centro y Este de la Región Oriental.
Se anuncian además moderadas a fuertes ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos de forma puntual.
Zona de tormentas:
- Asunción
- San Pedro (sur)
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa (norte)
- Misiones (oeste y norte)
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Canindeyú (centro).