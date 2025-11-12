Clima
12 de noviembre de 2025 - 12:56

Asunción y 12 departamentos, en alerta por fuerte temporal

Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Fuertes temporales se registran este miércoles en varios puntos del país. Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología actualizó su aviso meteorológico porque sigue avanzando el sistema de tormentas que afecta a gran parte del territorio nacional. Asunción y 12 departamentos se encuentra bajo alerta por el desarrollo de intensos temporales en las próximas horas.

Por ABC Color

Este mediodía, Meteorología emitió un nuevo aviso que indica que sistemas de tormentas comienzan desplazarse levemente al noreste, afectando otros departamentos del país.

Se esperan fenómenos de tiempo moderados a fuertes de forma puntual durante las primeras horas de la tarde, sobre el suroeste, Centro y Este de la Región Oriental.

Se anuncian además moderadas a fuertes ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

Así avanza el sistema de tormentas.
Zona de tormentas:

  1. Asunción
  2. San Pedro (sur)
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Itapúa (norte)
  8. Misiones (oeste y norte)
  9. Paraguarí
  10. Alto Paraná
  11. Central
  12. Ñeembucú
  13. Canindeyú (centro).