12 de noviembre de 2025 - 10:13

Nueve departamentos bajo alerta por tormentas

Persiste probabilidad de tormentas eléctricas en gran parte del país. Foto: Ñeembucú.
Un boletín especial de Meteorología se emitió para alertar a nueve departamentos ante posibles tormentas eléctricas en el transcurso de esta mañana.

Por ABC Color

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de caída de granizos, se prevé para las próximas horas en la Región Oriental del país.

Departamentos afectados

  1. Cordillera
  2. Guairá
  3. Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Itapúa
  6. Misiones
  7. Paraguarí
  8. Central
  9. Ñeembucú

Las celdas de tormentas están presente sobre el área de cobertura, con potencial de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, indica el boletín.

Se insta a tomar los recaudos correspondientes, especialmente, en el tránsito, donde se deben considerar las zonas peligrosas para evitar percances.