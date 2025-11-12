Nueve departamentos bajo alerta por tormentas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de caída de granizos, se prevé para las próximas horas en la Región Oriental del país.

Departamentos afectados

Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Central Ñeembucú

Las celdas de tormentas están presente sobre el área de cobertura, con potencial de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, indica el boletín.

Se insta a tomar los recaudos correspondientes, especialmente, en el tránsito, donde se deben considerar las zonas peligrosas para evitar percances.