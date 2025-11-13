Nueva alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados este jueves

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta en el que informa que núcleos de tormentas siguen desarrollándose en distintas regiones del territorio nacional.

Ante estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de tiempo severo de forma puntual en el transcurso de la mañana.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la posible caída de granizos de manera aislada.

Lea más: Pronóstico del tiempo: ¿prosiguen las lluvias y tormentas este jueves?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Departamentos afectados

La alerta meteorológica abarca el norte de la Región Oriental y la Región Occidental o Chaco. Afecta a los siguientes departamentos: