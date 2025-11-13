Pronóstico del tiempo: ¿prosiguen las lluvias y tormentas este jueves?

Este jueves se presentará con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado en casi todo el país, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

En Asunción se espera una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables, acompañada de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre 20 °C de mínima y 26 °C de máxima, condiciones similares a las de gran parte del centro y sur del país.

Pronóstico general para la Región Oriental

En Concepción, San Pedro, Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Paraguarí y Ciudad del Este registrarán condiciones semejantes. Se prevé ambiente cálido, nubosidad predominante y lluvias con tormentas eléctricas ocasionales.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las mínimas rondarán los 19 °C a 21 °C.

En el sur -Encarnación, San Juan Bautista y Pilar- las lluvias serían más dispersas, con temperaturas algo más elevadas, llegando a 27 °C.

En el Chaco: más calor y tormentas activas

En el Chaco paraguayo, las lluvias también estarán presentes, aunque con mayor intensidad en horas de la tarde.

Las localidades de Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia registrarán un clima cálido a caluroso, nublado y con tormentas eléctricas intermitentes.

Las temperaturas alcanzarán máximas de 27 °C a 29 °C, y mínimas entre 20 °C y 22 °C, superiores al promedio del resto del país.

Alerta vigente

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta a las 04:22 por tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La alerta afecta al norte y este de la Región Oriental y a gran parte del Chaco paraguayo. Incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Los fenómenos podrían presentarse de forma puntual durante las primeras horas de la mañana.