Siguen las tormentas: renuevan alerta para cuatro departamentos

Según el último aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido a las 09:01, núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional.

Ante estas condiciones, se prevén posibles ráfagas intensas de viento y caída puntual de granizo durante la mañana de este jueves.

La DMH precisa que se registrarán lluvias moderadas a fuertes, descargas eléctricas y vientos con intensidad variable.

Las zonas más comprometidas son los departamentos de Concepción, Presidente Hayes, norte de Alto Paraguay y norte de Boquerón.