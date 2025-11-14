Alerta meteorológica: las cinco zonas con anuncio de lluvias y tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta meteorológica hoy a las 16:54 y pone en alerta varias zonas del país debido a “fenómenos de tiempo severo”.

El informe alerta lluvias intensas, tormentas eléctricas que pueden variar de moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

Según se destaca, el sistema de tormentas es de “rápido desarrollo” y de “corta duración”. También existe la probabilidad de caída de granizos.

Los núcleos de tormentas ya están activos y desarrollándose sobre el norte del país y el centro del Chaco, con altas chances de intensificarse en lo que resta de la tarde de hoy.

Los departamentos afectados son Concepción, el norte de San Pedro, Amambay, el norte de Canindeyú y el noreste de Presidente Hayes. No se descarta que en las próximas horas la alerta se extienda a otras zonas.

Frente frío desde el domingo

La pronosticadora Celia Sanguinetti, reportó que tanto hoy como mañana, podríamos seguir con chaparrones. Sin embargo, el cambio real se sentirá el domingo.

El pronóstico oficial indica el ingreso de un frente frío al país, lo que de vuelta va a favorecer más lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.