Pronósticos de tormentas: ¿seguirán todo el fin de semana?

Según el pronóstico, la jornada de hoy se mantendrá mayoritariamente cálida, con el cielo mayormente nublado, vientos variables y chaparrones.

Debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad, la probabilidad de lluvias persistiría, principalmente sobre el norte y este de la región Oriental, así como también sobre la región Occidental. Estas condiciones mencionadas y previstas se extenderían hasta el sábado.

Las temperaturas mínimas previstas para hoy y durante los próximos días rondarán entre los 19 a 22 °C, mientras que las máximas estarán en torno a los 25 a 30 °C.

Tormentas y frente frío

Para el día domingo, nuevamente aumentaría la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas sobre gran parte del territorio nacional, afectando inicialmente al sur de la región Oriental.

Posteriormente, los vientos irían rotando del sector sur. Además, se esperaría un leve descenso en los valores de la temperatura mínima para el inicio de la siguiente semana.