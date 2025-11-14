Clima
14 de noviembre de 2025 - 22:11

Tormentas esta noche: Meteorología detalla las zonas con lluvia

lluvia tormenta Asunción Paraguay puente Héroes del Chaco
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso y advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para este finde, se prevé además descenso de temperatura.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta este viernes a las 20:06 en la que advierte sobre el desarrollo de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, lluvias intensas y la posibilidad de granizos en algunos sectores del territorio nacional.

Según el informe, se trata de fenómenos puntuales y de corta duración, pero con capacidad de generar daños.

El aviso indica que los núcleos de tormentas ya se encuentran formándose sobre la zona de cobertura y podrían intensificarse durante las próximas horas de esta noche.

Zonas bajo alerta

Los departamentos señalados en la alerta son el noreste de San Pedro, centro, este y sur de Amambay, noroeste de Canindeyú, y este de Boquerón.

Para el resto del territorio, se esperan chaparrones aislados, que podrían repetirse entre hoy y mañana, sábado.

Frente frío desde este fin de semana

El pronóstico también señala que el domingo ingresaría un frente frío, lo que favorecería nuevas lluvias, tormentas aisladas y un eventual cambio en la dirección del viento hacia el sur.