Tormentas esta noche: Meteorología detalla las zonas con lluvia

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta este viernes a las 20:06 en la que advierte sobre el desarrollo de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, lluvias intensas y la posibilidad de granizos en algunos sectores del territorio nacional.
Según el informe, se trata de fenómenos puntuales y de corta duración, pero con capacidad de generar daños.
El aviso indica que los núcleos de tormentas ya se encuentran formándose sobre la zona de cobertura y podrían intensificarse durante las próximas horas de esta noche.
Zonas bajo alerta
Los departamentos señalados en la alerta son el noreste de San Pedro, centro, este y sur de Amambay, noroeste de Canindeyú, y este de Boquerón.
Para el resto del territorio, se esperan chaparrones aislados, que podrían repetirse entre hoy y mañana, sábado.
Frente frío desde este fin de semana
El pronóstico también señala que el domingo ingresaría un frente frío, lo que favorecería nuevas lluvias, tormentas aisladas y un eventual cambio en la dirección del viento hacia el sur.