Tormentas con vientos de hasta 120 km/h: horarios y zona de cobertura

Cerca de las 8:20 de este sábado, la Dirección de Meteorología compartió un aviso nuevo para informar que se espera la llegada de un importante sistema de tormentas.

El temporal podrá ocasionar acumulados de lluvias entre 20 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a los 120 km/h en forma puntual, además de la alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

Este temporal llegará con un frente frío que ocasionará el descenso de las temperaturas en horas de la tarde del domingo.

Así será el desarrollo del temporal

Según Meteorología, las tormentas se desarrollarán de la siguiente manera:

Domingo

Mañana: Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Caazapá.

Tarde: Todo el territorio nacional.

Noche: Todo el país, excepto Ñeembucú.

Lunes