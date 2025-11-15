Clima
15 de noviembre de 2025 - 09:37

Tormentas con vientos de hasta 120 km/h: horarios y zona de cobertura

Fuertes tormentas afectarán al país este fin de semana.
Fuertes tormentas afectarán al país este fin de semana. Salas

La Dirección Nacional de Meteorología emitió un boletín especial para informar que núcleos de tormentas se desarrollarán entre el domingo y lunes. Las lluvias se iniciarán hacia el sur de la región Oriental, pero se extenderán a todo el país en distintos horarios, con vientos de hasta 120 km/h.

Por ABC Color

Cerca de las 8:20 de este sábado, la Dirección de Meteorología compartió un aviso nuevo para informar que se espera la llegada de un importante sistema de tormentas.

El temporal podrá ocasionar acumulados de lluvias entre 20 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a los 120 km/h en forma puntual, además de la alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

Este temporal llegará con un frente frío que ocasionará el descenso de las temperaturas en horas de la tarde del domingo.

Lea más: Anuncian sábado cálido e inestable antes del ingreso de un frente frío

Alerta especial por fuertes tormentas: horarios y zona de cobertura
Alerta especial por fuertes tormentas: horarios y zona de cobertura

Así será el desarrollo del temporal

Según Meteorología, las tormentas se desarrollarán de la siguiente manera:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Domingo

  • Mañana: Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Caazapá.
  • Tarde: Todo el territorio nacional.
  • Noche: Todo el país, excepto Ñeembucú.

Lunes

  • Madrugada: Caaguazú, San Pedro, Concepción, Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón
  • Mañana: Concepción, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.
  • Tarde: Amambay y Alto Paraguay.