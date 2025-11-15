Anuncian sábado cálido e inestable antes del ingreso de un frente frío

El amanecer se presentó este sábado con un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas entre 20 y 22 °C a nivel país. Luego por la tarde el ambiente se tornaría cálido y aún más húmedo con temperaturas entre 29 a 31 °C para ambas regiones, indica la Dirección de Meteorología.
Durante la jornada, se prevé la probabilidad de chaparrones para el centro - sur de la región Oriental y sur del Chaco, que podrían estar acompañadas en forma puntual de actividad eléctrica.
Luego, para el norte, este de la región Oriental y centro-norte del Chaco, existe la probabilidad de lluvias dispersas de intensidad variada con ocasionales tormentas eléctricas.
Los vientos predominarán del noreste y luego en forma variable.
Ingreso de frente frío, este domingo
Para este domingo se prevé el ingreso de un frente frío al país, lo que favorecería a la formación de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y vientos leves a moderados del sector sur.
Posteriormente al paso del frente, se espera un leve descenso de la temperatura del aire, el cual se manifestaría principalmente durante la noche del domingo y en el amanecer del lunes 17.
Las mínimas rondarías así entre los 19 y 23 °C y las máximas, 27 y 35 °C.