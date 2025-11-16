Video: Asunción y diez departamentos están en alerta por tormentas eléctricas

Luego de condiciones climáticas inestables en la zona sur del país, ahora se reportan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso probabilidad de caída de granizos en varios puntos del territorio nacional.

Según la DMH, hay un sistema de tormentas que continúa con su desplazamiento con probabilidad ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual este domingo.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y oeste de la región Oriental, al igual que el sur de la Occidental.

Asunción y diez departamentos afectados

La capital, Asunción, está entre los distritos afectados por este aviso meteorológico, al igual que estos diez departamentos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Centro y sur de Cordillera Guairá Oeste de Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Central Ñeembucú Sur de Presidente Hayes

Lea más: Frente frío: tormentas y descenso de temperaturas