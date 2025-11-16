Frente frío: tormentas y descenso de temperaturas

Durante la jornada de hoy se prevé el ingreso de un frente frío al país, que favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

Inicialmente, las precipitaciones afectarían a los departamentos del sur de la Región Oriental, para luego ir extendiéndose al resto del territorio nacional en el transcurso del día, con fenómenos de variada intensidad, según el informe de Alejandro Coronel, pronosticador de turno.

En cuanto al ambiente para hoy domingo, se espera un día cálido a caluroso y húmedo antes del avance del sistema.

Las temperaturas máximas previstas son en la región Oriental de entre 28 y 33 °C, mientras que para la región Occidental de entre 34 y 35 °C.

Tiempo para el lunes

Hacia la noche del domingo, tras el paso del frente, se espera un leve descenso de la temperatura del aire y vientos del sector sur, por lo que el ambiente sería más bien fresco en gran parte de la Región Oriental.

Para el lunes 17, aún se prevé probabilidad de lluvias en gran parte del país, aunque con tendencia a una mejora gradual, primeramente sobre el sur y centro de la Región Oriental, donde las precipitaciones serían más leves y dispersas.

El ambiente se presentaría fresco a cálido, con temperaturas mínimas entre 16 y 20 °C a nivel país y máximas entre 22 y 27 °C, por lo que la tarde se mantendría entre fresca y cálida.

Boletín especial

Para hoy y mañana se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas, inicialmente al sur de la Región Oriental. Los mismos se extenderían a los demás departamentos del país, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes. Se estiman acumulados de lluvias entre 20 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a los 120 km/h en forma puntual, además de la alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

Según el boletín especial, se espera lluvias acumuladas de entre 50 y 90 mm, con ráfagas de viento de hasta 120 km/h en Ñeembucú en la mañana y tarde de hoy. Así mismo, estas condiciones se desarrollarán en los departamentos Misiones, Itapúa y Caazapá desde la mañana hasta la noche del domingo.

En Paraguarí, Guairá, Central, Asunción y Cordillera las lluvias acumuladas de entre 50 y 90 mm, con ráfagas de viento de hasta 120 km/h afectarán a estos departamentos entre la tarde y la noche de hoy.

En Caaguazú, San Pedro y Alto Paraná estas mismas condiciones afectarán a la región entre la tarde de hoy y la madrugada de mañana. En Concepción, Canindeyú y sur de Presidente Hayes, las condiciones climáticas se extenderán hasta la mañana del lunes.

En Amambay las lluvias acumuladas de entre 50 y 90 mm, con ráfagas de viento de hasta 120 km/h se desarrollarán desde la tarde de hoy y se extenderán hasta la tarde de mañana.

En el sur de Presidente Hayes las lluvias de entre 20 y 40 mm con ráfagas de viento de 120 km/h se extenderán hasta la mañana del lunes. Estas mismas condiciones afectarán a Boquerón y Alto Paraguay desde la tarde de hoy, hasta la tarde del lunes.

Tiempo en Asunción

En Asunción la temperatura es de 23º, con cielo nublado, sensación térmica de 23°C, humedad al 91%, viento de 11 Km/h provenientes del Noreste.

Para la mañana se aguardan temperaturas de entre 22 y 30 °C, día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y precipitaciones dispersas.

Para la tarde, las temperaturas oscilarán entre 30 y 32 °C, con tiempo cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego moderados del sur y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Ya para la noche la temperatura será de entre 25 y 19 °C, tiempo cálido a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.