Meteorología actualiza aviso por tormentas y hay tres departamentos afectados

Este domingo se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Luego de haber emitido un reporte temprano, ahora comunican que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el país con probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura no varió y sigue siendo el sur de la región Oriental.

Tres departamentos afectados

Oeste de Itapúa

Centro, sur y oeste de Misiones

Ñeembucú

