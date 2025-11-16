Clima
16 de noviembre de 2025 - 13:09

Meteorología actualiza aviso por tormentas y hay tres departamentos afectados

Imagen ilustrativa: tormenta eléctrica sobre el territorio nacional.
Imagen ilustrativa: tormenta eléctrica sobre el territorio nacional. Juan Pablo Pino

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarían este domingo. Según el último reporte, hay tres departamentos afectados.

Por ABC Color

Este domingo se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Luego de haber emitido un reporte temprano, ahora comunican que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el país con probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura no varió y sigue siendo el sur de la región Oriental.

Tres departamentos afectados

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Oeste de Itapúa
  • Centro, sur y oeste de Misiones
  • Ñeembucú

Lea más: Meteorología anuncia tormentas: estos son los departamentos afectados