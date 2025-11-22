¿Seguirá el calor durante el fin de semana? Esto dice Meteorología

Las primeras horas de este sábado se presentaron ligeramente frescas, con 20 °C, cielo despejado y una humedad del 84%, de acuerdo al reporte de la Dirección de Meteorología.

Se aguarda que las condiciones se tornen nuevamente cálidas e inclusive calurosas en algunos puntos. De esta manera, se anticipan máximas de entre 28 °C y 30 °C en el sur y centro de la Región Oriental y de entre 31 °C y 34 °C en el este y norte del país.

Lluvias leves y dispersas

Igualmente, la jornada se desarrollará posteriormente con cielo mayormente nublado e inclusive podrían desatarse algunas lluvias leves y dispersas en varios puntos del país.

Las precipitaciones podrían repetirse el domingo, principalmente en el Norte y Este. Respecto a las temperaturas, las mismas oscilarían entre los 18 °C y 30 °C, de acuerdo al pronóstico extendido.

Semana calurosa

Los pronosticadores anticipan que las condiciones calurosas predominarán durante la semana entrante. De esta manera, el lunes se presentará con un amanecer con 17 °C y una máxima de 31 °C.

Para el martes se anuncian marcas de entre 20 °C y 33 °C. En igual sentido, se prevé que las temperaturas alcancen los 35 °C durante el miércoles.