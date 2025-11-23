Domingo: amanecer fresco y tarde cálida

La Dirección de Meteorología indica que el amanecer de hoy, domingo, se caracteriza por un ambiente fresco sobre gran parte del territorio nacional y cálido sobre el extremo norte de la región Occidental, con temperaturas que oscilan entre 15 a 22°.

Para la tarde, el ambiente se tornará cálido e inclusive caluroso, con máximas previstas entre 27 a 33°.

En cuanto a las lluvias, se podrían presentar en forma de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas sobre el norte y este de ambas regiones del territorio nacional. Los vientos serán predominantes del sector sur.

Lea más: Los departamentos que siguen bajo alerta por tormentas

Para mañana, lunes, nuevamente se espera un amanecer fresco con tarde cálida y calurosa en todo el país, además de una disminución en la cobertura nubosa y los valores de la temperatura irían en aumento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante gran parte de la semana, la probabilidad de lluvias se mantendría baja sobre todo el territorio nacional.