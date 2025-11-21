Los departamentos que siguen bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió hoy, a las 15:02, un aviso meteorológico. El reporte advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizos.

Según el informe, el sistema de tormentas continúa afectando a la región Occidental, especialmente en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

En estos puntos del país se espera que las condiciones climáticas se mantengan inestables y con potencial de generar episodios de tiempo severo.

Comportamiento del tiempo durante este finde

De acuerdo con la meteoróloga Aracely Fernández, en los demás sectores del territorio nacional las lluvias se presentarían de manera dispersa entre hoy y mañana sábado. No se descartan chaparrones aislados, aunque con menor intensidad.

Para el domingo 23, la inestabilidad del tiempo se desplaza hacia el norte y el este, donde podrían desarrollarse chaparrones acompañados de tormentas eléctricas puntuales.

El fin de semana llega con un leve descenso térmico, especialmente en la madrugada del domingo, cuando se prevé un amanecer fresco con mínimas cercanas a los 17 °C. En la tarde volverá a ser cálido, con máximas previstas entre 28 °C y 32 °C.