No se aguardan lluvias para esta semana

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología informaron que hasta mañana, martes, se mantendrán los amaneceres frescos y tardes calurosas.

A partir del miércoles se estarían presentando amaneceres cálidos y se mantendrán las tardes calurosas. En cuanto al ambiente, se podría presentar más húmedo en comparación a este inicio de semana.

En lo que respecta a las máximas, estas irán en aumento con el correr de los días. Para el viernes llegarían a los 37 grados.

En cuanto a lluvias, las probabilidades hasta el día viernes son muy bajas, especialmente en Asunción y en Gran Asunción. En cuanto al norte del país, las probabilidades irían en aumento a partir del jueves.

Para la semana próxima, se espera un leve descenso de temperatura, a consecuencia del ingreso de un frente fresco desde el sur, lo cual podría generar precipitaciones a partir del miércoles.