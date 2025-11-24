Meteorología: ¿cuánto calor hará esta semana en Paraguay?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, con la excepción de algunas zonas del este y norte de la Región Oriental que sí registrarían precipitaciones dispersas.

No se esperan nuevas lluvias durante los próximos días en Paraguay.

Las temperaturas van en aumento y para este lunes se esperan máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo en los próximos días. En la capital se registrarían temperaturas máximas de 34 grados mañana martes, 35 grados el miércoles, 36 grados el jueves y 37 el viernes.

