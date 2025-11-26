Meteorología: ¿cuándo regresarán las lluvias a Paraguay?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Esas condiciones se mantendrían sin cambios mañana jueves. Sin embargo, el viernes registraría lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas por primera vez en la semana, en parte del Chaco y departamentos del norte de la Región Oriental.

Las temperaturas en Paraguay siguen en aumento y las máximas anunciadas para hoy son de 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo en los próximos días, con máximas de 36 grados el jueves en la capital y 37 grados el viernes.