01 de diciembre de 2025 - 20:22

Dos departamentos están en área de tormentas para esta noche

Vista del cielo de Asunción en la noche de ayer, jueves.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían esta noche en dos departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma muy puntual son los fenómenos que anuncia la DMH para esta noche.

Al respecto, detallan que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el país con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde al este de la región Oriental y oeste de la Occidental.

Departamentos afectados son este de Canindeyú, centro y oeste de Boquerón, de acuerdo con el reporte de las 20:12 de hoy.

