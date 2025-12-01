Dos departamentos están en área de tormentas para esta noche

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma muy puntual son los fenómenos que anuncia la DMH para esta noche.
Al respecto, detallan que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el país con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la noche.
La zona de cobertura corresponde al este de la región Oriental y oeste de la Occidental.
Departamentos afectados son este de Canindeyú, centro y oeste de Boquerón, de acuerdo con el reporte de las 20:12 de hoy.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Controlan incendio en depósito de cloro sobre Boggiani de Asunción