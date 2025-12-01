Controlan incendio en depósito de cloro sobre Boggiani de Asunción

El incendio en el depósito de cloro del local de Piscinas & Cia fue controlado, según confirmó el capitán del CBVP Marcos Almada. La combustión de los productos químicos del lugar generó un denso humo tóxico que obligó a los intervinientes a realizar una evacuación de 200 metros a la redonda.

“Ahora el incendio ya está todo controlado. Estamos ahora en proceso de sacar los materiales peligrosos del depósito, estamos apartando eso del lugar y ya después va a quedar a cargo de los propietarios”, detalló Almada.

Pese a que el fuego está controlado, de igual manera se bloqueó el paso por la zona por precaución, debido a que el humo es muy tóxico.

“Hicimos un mecanismo que nosotros ya socializamos a las redes sociales, en la página de tránsito de la institución, donde tenemos el mecanismo de entrada de Asunción, que es por Boggiani, R. I. 1 Ytororo, hasta Mariscal López. Lo que vendría a ser salida de Asunción, vendría a ser Boggiani, Alas Paraguayas y por Campos Cervera”, detalló por su parte el director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Marcos Maidana.

Incendio en el depósito

El capitán de bomberos explicó que el siniestro inició como un incendio dentro del depósito, lo que hizo que algunos productos tengan reacción con el agua del tipo exotérmica, y eso empezó a hacer el humo blanco tóxico e irritante.

La zona es un acceso y salida donde prácticamente pasan entre 25.000 y 30.000 vehículos por día, por lo que se considera uno de los más importantes de Asunción.

Hasta el momento, no se registran heridos por el incendio o el humo, según detallan los intervinientes.