01 de diciembre de 2025 - 14:39

Los siete departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Tormentas en Asunción, lluvias, pronósticos, tormenta.
Tormentas en Asunción.Arcenio Acuña, ABC

La Dirección de Meteorología actualizó a las 14:27 su alerta por tormentas en la que anunció fenómenos de tiempo severo para cuatro departamentos. Te contamos dónde lloverá.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma muy puntual.

Esto se debe a que las nuevas celdas de tormentas comienzan a afectar nuevas localidades sobre el área de cobertura, lo que genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

De acuerdo al boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el norte y este de la región Oriental, además del centro y sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, norte, centro y este de Presidente Hayes y sur de Alto Paraguay.

