Dos departamentos en alerta por tormentas moderadas a fuertes

A las 7:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante altas probabilidades de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas que afectarían principalmente al sur de la Región Oriental.

“Celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso.

La alerta vigente esta mañana es para los departamentos de Ñeembucú y Paraguarí.

Lluvias seguirían mañana

Sin embargo, el pronóstico indica que podrían registrarse precipitaciones y tormentas también en la mayor parte del resto del país - incluyendo a Asunción - durante la jornada de hoy.

Lea más: Meteorología: más lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

El pronóstico extendido indica que mañana se producirían lluvias dispersas en gran parte del país, aunque el clima se normalizaría desde el miércoles.