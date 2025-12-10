Meteorología: más días de lluvias y tormentas esta semana en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sur en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Sin embargo, departamentos del sur y este del país registrarían hoy lluvias dispersas. Esas precipitaciones se trasladarían mañana jueves al norte del país y el viernes se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Asunción.

Luego de un notable descenso de la temperatura al comenzar la semana, los índices van de nuevo en aumento. Para este miércoles se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Se esperan temperaturas similares o muy levemente más altas mañana, mientras que el viernes volvería a registrar un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 25 grados en la capital.