Meteorología alerta sobre fenómeno significativo para este viernes

En la región se esperan tres días de inestabilidad climática con, incluso, vientos tipo ciclón. Al respecto, Julio Ayala, gerente de Pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), indicó que parte de ese sistema afectó a nuestro país el fin de semana pasado.

Precisó que en el extremo sur del Chaco, así como en el sur y centro de la Región Oriental, se alcanzó 120 mm de agua tras las lluvias recientes.

Mencionó que en los próximos días que se esperan precipitaciones leves y dispersas a nivel nacional.

Agregó que ese sistema tipo ciclón que se formó en la región está afectando actualmente el sur de Brasil.

Descenso de la temperatura este martes

Con relación al leve descenso de la temperatura registrado este martes, indicó que se da por las lluvias y por los vientos desde el sur o este.

Acotó que desde mañana retornan las altas temperaturas, con valores superiores a los 30 °C.

Viernes con lluvias intensas y horarios críticos

Ayala alertó que el viernes próximo se espera el ingreso de un sistema importante de tormentas, con acumulados de agua superiores de 120 mm.

Detalló que este se presentará en el extremo sur del Chaco, además en el centro y este de la Región Oriental.

Advirtió que se dará con mayor intensidad entre la madrugada y el amanecer del viernes.

“El horario lo que hay que tener en cuenta porque se da entre la madrugada y el amanecer, cuando la gente se moviliza para ir a su trabajo, y la cantidad de precipitaciones es bastante importante. Se esperan precipitaciones muy significativas para ese viernes”, mencionó.

Extensión del fenómeno y condiciones del fin de semana

El gerente de Pronósticos señaló que este fenómeno se extenderá hasta la noche del viernes en el este y norte del territorio nacional.

Añadió que el tiempo durante el fin de semana estará inestable y con bastante humedad.

Refirió que durante sábado, en la zona norte del país, se registrará inestabilidad, mientras que el domingo se esperan algunos chaparrones y nubosidad.