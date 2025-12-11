Clima
¡Atención! Alerta por lluvias y vientos de hasta 100 km/h para el fin de semana

Imagen de lluvia y tormentas eléctricas. Foto de archivo. Imagen de referencia.Freepik

La Dirección de Meteorología emitió un boletín especial en el que anuncian el ingreso de un sistema de tormentas en el territorio nacional que afectaría con lluvias acumuladas de hasta 150 mm y vientos de 100 km/h en varios puntos del país. Te contamos qué zonas y días serán afectados.

La Dirección de Meteorología emitió un boletín especial por un evento previsto de sistema de tormentas que afectará a varios puntos del país el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre.

Concepción tendrá lluvias acumuladas de entre 50 mm y 90 mm entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado.

El norte de Alto Paraná, sur de Amambay y todo Canindeyú se registrarán lluvias acumuladas de entre 100 mm y 150 mm entre la mañana del viernes y la mañana del sábado. En el sur de Alto Paraná y norte de Amambay las lluvias acumuladas será de entre 50 mm y 90 mm.

En el norte de Central, Asunción, Cordillera, San Pedro y sur de Presidente Hayes, las lluvias acumuladas serán de entre 100 mm y 150 mm desde la madrugada hasta la noche del viernes. En el sur de Central, Paraguarí, Guairá y norte de Presidente Hayes las lluvias acumuladas serán de entre 50 mm y 90 mm en el mismo periodo de tiempo, mientras que en Boquerón las lluvias acumuladas serán de entre 20 mm y 40 mm.

Lea más: Prevén “varias horas” de lluvias continuas e intensas por temporal mañana

Boletín especial por tormentas

Entre la madrugada y noche del viernes las lluvias acumuladas de entre 100 mm y 150 mm afectarán a Caaguazú, mientras que en Caazapá serán de entre 50 mm y 90 mm e Itapúa de entre 20 mm y 40 mm.

En Alto Paraguay las lluvias acumuladas de entre 20 mm y 40 mm se registrarán desde la mañana del viernes, hasta la madrugada del sábado.

En el norte de Ñeembucú y Misiones las lluvias acumuladas serán de entre 50 mm y 90 mm, mientras que en el sur de ambos departamentos las mismas serán de entre 20 mm y 40 mm, las mismas tendrán lugar durante la mañana y tarde del viernes.

Todos los departamentos están en la zona de los vientos en torno a 100 km/h y superiores en los periodos de tiempo mencionados.

También se esperan descargas eléctricas con alta frecuencia sobre el área y la ocasional caída de granizo en forma puntual.