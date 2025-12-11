¡Atención! Alerta por lluvias y vientos de hasta 100 km/h para el fin de semana

La Dirección de Meteorología emitió un boletín especial por un evento previsto de sistema de tormentas que afectará a varios puntos del país el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre.

Concepción tendrá lluvias acumuladas de entre 50 mm y 90 mm entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado.

El norte de Alto Paraná, sur de Amambay y todo Canindeyú se registrarán lluvias acumuladas de entre 100 mm y 150 mm entre la mañana del viernes y la mañana del sábado. En el sur de Alto Paraná y norte de Amambay las lluvias acumuladas será de entre 50 mm y 90 mm.

En el norte de Central, Asunción, Cordillera, San Pedro y sur de Presidente Hayes, las lluvias acumuladas serán de entre 100 mm y 150 mm desde la madrugada hasta la noche del viernes. En el sur de Central, Paraguarí, Guairá y norte de Presidente Hayes las lluvias acumuladas serán de entre 50 mm y 90 mm en el mismo periodo de tiempo, mientras que en Boquerón las lluvias acumuladas serán de entre 20 mm y 40 mm.

Boletín especial por tormentas

Entre la madrugada y noche del viernes las lluvias acumuladas de entre 100 mm y 150 mm afectarán a Caaguazú, mientras que en Caazapá serán de entre 50 mm y 90 mm e Itapúa de entre 20 mm y 40 mm.

En Alto Paraguay las lluvias acumuladas de entre 20 mm y 40 mm se registrarán desde la mañana del viernes, hasta la madrugada del sábado.

En el norte de Ñeembucú y Misiones las lluvias acumuladas serán de entre 50 mm y 90 mm, mientras que en el sur de ambos departamentos las mismas serán de entre 20 mm y 40 mm, las mismas tendrán lugar durante la mañana y tarde del viernes.

Todos los departamentos están en la zona de los vientos en torno a 100 km/h y superiores en los periodos de tiempo mencionados.

También se esperan descargas eléctricas con alta frecuencia sobre el área y la ocasional caída de granizo en forma puntual.