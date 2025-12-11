Meteorología: prevén “varias horas” de lluvias continuas e intensas por temporal mañana

Ayer miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial de alerta ante la posibilidad de que mañana viernes se produzcan lluvias “muy significativas” que afectarían principalmente al centro y sur del Chaco y al centro, este y noreste de la Región Oriental, incluyendo a Asunción.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, Julio Ayala, gerente de Pronósticos de la Dirección de Meteorología, entró en más detalles sobre el fenómeno climático previsto para mañana.

Explicó que se espera la formación en el norte de Argentina de “sucesivos sistemas de tormenta” que ingresarían a Paraguay por el oeste del Chaco en horas de la madrugada del viernes y ya estarían afectando a Asunción y el departamento Central hacia el amanecer.

Más de 150 milímetros de lluvias

Si bien se esperan vientos posiblemente fuertes, Ayala enfatizó que lo más “significativo” del fenómeno anunciado para mañana sería la acumulación de lluvia, que podría superar 150 milímetros y generar peligros como importantes raudales, principalmente en áreas “vulnerables” como las zonas bajas de la capital.

“El impacto que puede generar es bastante significativo”, advirtió.

Ayala pronosticó que Asunción registraría “varias horas de precipitaciones continuas” e intensas entre la mañana y tarde de mañana.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones podrían continuar - quizás con menos intensidad – el sábado en gran parte del país.