Meteorología: ¿dónde habrá lluvias y tormentas hoy en Paraguay?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables. Varios puntos del Chaco y el norte de la Región Oriental registrarían lluvias y tormentas eléctricas hoy.

Mañana viernes, las precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y los meteorólogos emitieron un boletín de alerta por la posibilidad de que las lluvias sean de alta intensidad. Las precipitaciones continuarían el sábado.

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Las tormentas del viernes ocasionarían un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 25 grados mañana en la capital, aunque los índices volverían a subir el sábado, con 30 grados de máxima en Asunción.