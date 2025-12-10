Clima
10 de diciembre de 2025 - 13:10

Anuncian tormentas para el viernes y dan estas recomendaciones

Imagen de tormentas eléctricas y lluvia en Asunción.
Gif Imagen de tormentas eléctricas y lluvia en Asunción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial por el posible ingreso de un sistema de tormentas. Pide a la ciudadanía que se mantenga en alerta.

Por ABC Color

Los últimos análisis realizados siguen indicando muy alta probabilidad de la incursión de un sistema de tormentas sobre nuestro país desde el viernes 12 y dejaría a su paso importantes acumulados de lluvia, indica Meteorología.

Por este motivo, emitieron en la mañana de este miércoles, un boletín de “Estado de alerta”.

Lea más: Meteorología: más días de lluvias y tormentas esta semana en Paraguay

Recomendaciones

  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
  • Mantenerse en un lugar seguro o buscar uno.
  • No salir mientras dure el temporal si no es extremadamente necesario.
  • Tener disponibles y en condiciones una radio, linterna, pilas y celulares.
  • Al desplazarse en la vía pública, visualizar cables, postes del tendido eléctrico, árboles frondosos y carteles, ante el peligro de que caigan por la fuerza de los vientos.
  • No refugiarse bajo árboles ante el riesgo de descarga de rayos, y permanecer en los vehículos, cuyos neumáticos son aislantes.
  • Evitar cruzar raudales y torrentes de agua cuya intensidad no se puede apreciar, o cuyo caudal impida visualizar deformidades del terreno o depresiones que podrían ser profundas.
  • Tener especial cuidado con niños, personas con discapacidad y adultos mayores.