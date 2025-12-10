Anuncian tormentas para el viernes y dan estas recomendaciones

Los últimos análisis realizados siguen indicando muy alta probabilidad de la incursión de un sistema de tormentas sobre nuestro país desde el viernes 12 y dejaría a su paso importantes acumulados de lluvia, indica Meteorología.

Por este motivo, emitieron en la mañana de este miércoles, un boletín de “Estado de alerta”.

Recomendaciones