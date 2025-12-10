Anuncian tormentas para el viernes y dan estas recomendaciones

Los últimos análisis realizados siguen indicando muy alta probabilidad de la incursión de un sistema de tormentas sobre nuestro país desde el viernes 12 y dejaría a su paso importantes acumulados de lluvia, indica Meteorología.
Por este motivo, emitieron en la mañana de este miércoles, un boletín de “Estado de alerta”.
Lea más: Meteorología: más días de lluvias y tormentas esta semana en Paraguay
Recomendaciones
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
- Mantenerse en un lugar seguro o buscar uno.
- No salir mientras dure el temporal si no es extremadamente necesario.
- Tener disponibles y en condiciones una radio, linterna, pilas y celulares.
- Al desplazarse en la vía pública, visualizar cables, postes del tendido eléctrico, árboles frondosos y carteles, ante el peligro de que caigan por la fuerza de los vientos.
- No refugiarse bajo árboles ante el riesgo de descarga de rayos, y permanecer en los vehículos, cuyos neumáticos son aislantes.
- Evitar cruzar raudales y torrentes de agua cuya intensidad no se puede apreciar, o cuyo caudal impida visualizar deformidades del terreno o depresiones que podrían ser profundas.
- Tener especial cuidado con niños, personas con discapacidad y adultos mayores.