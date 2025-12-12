Meteorología: Paraguay amanece bajo alerta por lluvias y tormentas

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos cubiertos, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas “puntualmente fuertes” en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde la madrugada está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” para la capital y 12 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

En los días previos, la Dirección de Meteorología advirtió de posibles lluvias intensas y con gran acumulación de agua que podrían registrarse hoy, especialmente durante la mañana y tarde, en gran parte de la Región Oriental.

Las lluvias continuarían en gran parte del país, incluyendo a Asunción, mañana sábado. Sin embargo, las condiciones del tiempo irían mejorando desde el domingo.

Cambios en la temperatura

Se espera un notable descenso de la temperatura hoy en Paraguay, con máximas que llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

En los próximos días los índices volverían a subir, con máximas de 30 grados en Asunción el sábado y 33 grados el domingo.