Estas son las zonas bajo alerta por tormentas eléctricas para la noche de hoy

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este lunes su aviso meteorológico y alertó sobre la probabilidad de tormentas eléctricas moderadas a fuertes durante la noche de hoy, con ráfagas de vientos intensas y eventual caída de granizos en distintas zonas del país.

El último informe fue emitido a las 19:15 y advierte que persiste un escenario de inestabilidad atmosférica con potencial de tiempo severo puntual.

Según el reporte, el sistema de tormentas continúa desarrollándose sobre el centro, norte y este de la región Oriental, así como en el norte de la región Occidental.

Lea más: El río Paraguay subió más de 30 centímetros tras las lluvias

Los departamentos actualmente afectados son Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, además del norte de Presidente Hayes, el oeste y sur de Alto Paraguay y el departamento de Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente frío con bajo impacto en Central y Asunción

Asimismo, la DMH mantiene vigente un boletín especial meteorológico ante el ingreso de un frente frío que podría afectar a varios departamentos de la región Oriental, incluido el departamento Central y Asunción. No obstante, aclaró que la probabilidad de fenómenos adversos significativos en estas zonas es baja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones continuarían al menos hasta mañana en departamentos como San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Alto Paraguay y Boquerón.