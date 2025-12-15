El río Paraguay subió más de 30 centímetros tras las lluvias

La Dirección de Meteorología e Hidrología reportó que uno de los principales cauces hídricos del Paraguay registró un importante crecimiento este lunes. Los controles en las estaciones centrales del río Paraguay arrojaron los siguientes aumentos:

Asunción: +34 cm

Villeta: +36 cm

Itá Enramada: +34 cm

A pesar de ello, todavía el río en Asunción registra niveles muy bajos. Actualmente, está en solo 0,65 metros.

En otras localidades también se registraron incrementos de entre 9 a 13 centímetros, aproximadamente.

Las únicas zonas donde el río descendió levemente fueron Cáceres-Brasil (-8 cm) y Bahía Negra (-2cm).

Río Paraná

Por otra parte, en varios puertos del río Paraná también se registraron crecimientos y descensos importantes.

Los incrementos del río se dieron en:

Paso Patria: +24 cm

Salto del Guairá: +18 cm

Los descensos fueron mucho más importantes:

Ciudad del Este: -73 cm

Coratei: -28 cm

Ayolas: - 20 cm

Lluvias seguirán

El temporal registrado en varios puntos del país además desbordó varios arroyos en ciudades del interior.

Según las previsiones, seguirán registrándose precipitaciones en los próximos días.

Actualmente, se encuentra vigente un aviso meteorológico por lluvias hacia Itapúa, Misiones y Ñeembucú.