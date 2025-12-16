Meteorología: persisten tormentas en algunas zonas de Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos nublados y vientos del sur.

Luego de las lluvias de los últimos días en la mayor parte del país, se espera que el clima se normalice en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, este martes. Sin embargo, persiste la posibilidad de lluvias dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte del país.

No se esperan lluvias mañana miércoles, pero el jueves podría volver a registrar precipitaciones leves en el norte.

Leve aumento de la temperatura en los próximos días

El ambiente oscila entre fresco y cálido, y para hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco.

Se espera que los índices suban levemente en los próximos días, con máximas de 32 grados mañana y 33 grados el jueves en la capital.