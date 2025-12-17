Meteorología: así estará el tiempo este miércoles en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Si bien la mayor parte del país tampoco registraría precipitaciones o tormentas mañana o el viernes, sí se esperan lluvias en gran parte del Chaco durante los próximos días.

La temperatura se mantiene sin grandes cambios con relación a los últimos días, con máximas que hoy alcanzarían 31 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 34 grados el jueves y 35 el viernes en la capital.