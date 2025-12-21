Meteorología: expanden alerta de tormentas a seis departamentos de Paraguay

A las 11:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas fuertes que podrían registrarse en las próximas horas en zonas del centro y sur de la Región Oriental de Paraguay.

“Lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en cinco departamentos: Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí y Ñeembucú.

Días de lluvias

El pronóstico general para este domingo indica que podrían registrarse lluvias y tormentas también en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las lluvias continuarían durante la primera parte de la semana y podrían extenderse incluso hasta el jueves, día de Navidad.