¿Habrá lluvias y tormentas en Nochebuena y Navidad?

En conversación con ABC Color, Celia Sanguinetti, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, hizo un resumen de cómo estará el tiempo en Paraguay durante la semana de Navidad según indican las proyecciones actuales.

La Dirección de Meteorología advirtió en un boletín especial que desde hoy se registrarían en gran parte de Paraguay lluvias que podrían ser puntualmente intensas y se extenderían a los próximos días de forma continua, posiblemente incluso hasta el miércoles, víspera de Navidad.

Sanguinetti indicó que, por el momento, los análisis meteorológicos señalan probabilidad de lluvias principalmente en la mañana y tarde del miércoles 24, aunque las condiciones podrían mejorar “paulatinamente” durante la Nochebuena.

Sin embargo, el jueves 25, día de Navidad, nuevamente registraría lluvias durante la mayor parte de la jornada.

Posible alivio del calor en día de Navidad

Las temperaturas se mantendrían altas durante la primera parte de la semana, aunque existen señales de que el jueves podría ingresar al país un frente de aire frío, agregó la Meteoróloga.