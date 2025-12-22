¡Atención! Nueve departamentos en zona de tormentas para esta noche

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma puntual, según un aviso de la DMH de las 20:15.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura abarca a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

Departamentos afectados

En total, son nueve los departamentos afectados por este último aviso: Estos son Concepción, San Pedro, este de Caaguazú, norte y este de Alto Paraná, sur y centro de Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

