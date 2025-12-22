Confirman tornado F1 en Santa Rosa del Monday

El director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, confirmó que se registró un tornado de categoría F1 en la localidad de Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Paraná. El fenómeno fue grabado por pobladores de la zona rural.

“Estábamos viendo la señal y todos nos indicaba que fue hasta un F1. La escala de Fujita es de F0 a F5. Este es F1, atendiendo a que duró muy poco, la destrucción está relacionada con vientos de más de 100 y 150 km/h”, detalló.

Mingo explicó que la clasificación del evento se realiza a partir de una estimación indirecta, basada en los daños observados en la zona afectada. Esto, según indicó, permite determinar la velocidad aproximada del viento y confirmar si se trató efectivamente de un tornado.

Daños compatibles con tornado

Además, señaló que para que un fenómeno sea considerado F1 en la escala de Fujita se requieren vientos de al menos 132 km/h. Agregó que este tipo de tornado suele provocar árboles arrancados de raíz y destechos de viviendas u otras estructuras.

Indicó que en Alto Paraná se observaron daños compatibles con ese nivel de intensidad.

Comentó que el mismo sistema de tormentas pudo haber generado impactos también en el departamento de Itapúa, donde se registraron lluvias acumuladas de hasta 150 mm en un periodo de seis horas.

Mingo detalló que la nube de tormentas que generó las intensas precipitaciones en Itapúa se desplazó desde el norte de dicho departamento hacia Alto Paraná, donde se dieron las condiciones para la formación del tornado.

El corredor de tornados en Sudamérica

Desde Meteorología explicaron que estos eventos se enmarcan dentro del llamado sendero o corredor de tornados de Sudamérica. “Nosotros, si nos situamos en el hemisferio sur, tenemos a los Andes en el oeste, otro aire proviene de la Amazonía y otro del Río de la Plata. Es una cuestión geográfica. Tal vez no tengamos con más frecuencia porque no somos continentales”, mencionó.

Según explicó, este corredor comienza al este de Bolivia y desciende por gran parte del territorio paraguayo, especialmente sobre la cuenca del río Paraguay. Luego se desvía hacia el este, cerca de la desembocadura del río de la Plata, por lo que afecta zonas del norte de Uruguay, el sur de Brasil y el noreste de Argentina.

Indicó que si bien la literatura científica identifica este trayecto como el sendero clásico, en los últimos años se han registrado numerosos eventos en zonas como Paraná y Santa Catarina, en Brasil.

Aclaró que estos fenómenos probablemente ya se producían en décadas anteriores, pero no existían registros debido a la falta de tecnología. Resaltó que, actualmente, la disponibilidad de teléfonos celulares permite que incluso la ciudadanía pueda documentarlos.

Pronóstico para Nochebuena y Navidad

En cuanto a las condiciones meteorológicas previstas para Nochebuena y Navidad, Mingo recomendó realizar cenas al aire libre únicamente si durante la tarde se registraron precipitaciones, ya que eso reduciría la probabilidad de tormentas posteriores.

“Si hay probabilidad de tormentas, puede haber ventarrones, granizadas, especialmente, por las tardes”, apuntó.

Advirtió que hasta el viernes se esperan fenómenos de tiempo severo de manera aislada en distintas zonas del país.