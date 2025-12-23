Así estará el tiempo en Nochebuena y Navidad, según el último reporte de Meteorología

Cada familia tiene su propia tradición para celebrar las fiestas de fin de año, ya que mientras algunas optan por cenas al aire libre, otras se mantienen en interiores.

De igual manera, además del calor, que prácticamente siempre está presente durante diciembre en nuestro país, un factor que no puede ser dejado de lado es el tiempo.

En el caso de optar por una mesa al aire libre, es imposible no considerar si es que va a llover mañana y pasado, por lo que para evitar cualquier tipo de sorpresa que puede arruinar los planes, la DMH compartió un pronóstico especial para los próximos días.

Pronóstico del tiempo

Según Meteorología, tanto para Nochebuena y Navidad se esperan precipitaciones en todos los departamentos del país. Por otra parte, las máximas rondan los 30°C y las mínimas 24°C.

