Salas de cine: así será la atención durante los feriados de esta semana de Navidad

Al igual que varios comercios, los complejos de cine también tendrán un horario especial en estos días festivos. Algunos ofrecerán una cartelera renovada desde el jueves con estrenos como “Anaconda”, la comedia de aventuras protagonizada por Jack Black y Paul Rudd.

Lea más: “Avatar” domina la taquilla mundial, pero sin récords

El complejo Cinemark, ubicado en el Paseo La Galería, anunció que este miércoles 24 abrirá sus puertas en un horario especial desde las 13:00 y ofrecerá su última función a las 15:30.

El jueves 25 de diciembre habrá funciones normalmente a partir de las 15:00, mientras que el viernes 26 ya abrirá sus puertas en su horario habitual.

En tanto, el Cinemark del Lago Shopping de Ciudad del Este estará cerrado este miércoles 24 y ofrecerá funciones el jueves 25 desde las 15:00. El viernes 26, la atención será en horario normal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Cines Itaú Hiperseis e Itaú Pinedo no abrirán este miércoles 24, mientras que el jueves 25 y el viernes 26 ofrecerán funciones a partir de las 15:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los complejos Itaú Cinemapop delSol, Itaú Cinemapop Mariano e Itaú Cinemapop San Lorenzo abrirán este miércoles 24 y ofrecerán su última función a las 15:30. Los días jueves 25 y viernes 26 trabajarán en horario normal, con funciones a partir de las 13:20.

En tanto, los complejos Itaú Cinemapop Cerroalto e Itaú Cinemapop D Shopping permanecerán cerrados este miércoles 24. Los días 25 y 26 de diciembre, atenderán en horario normal.

El Itaú Cinemapop Costanera de Encarnación estará abierto este miércoles 24, ofreciendo su última función a las 15:40. Aún no hay datos de cómo será la atención los días 25 y 26 de diciembre.

Los cines Villamorra, Multiplaza y Fuente permanecerán cerrados este miércoles 24. El jueves 25 tendrán una cartelera especial con funciones desde las 14:20, mientras que el viernes 26 la atención será en horario normal.

Los complejos CineArt Caaguazú, CineArt Plaza City y CineArt Shopping Zuni, estos dos últimos de Ciudad del Este, permanecerán cerrados este miércoles 24. El CineArt del Shopping Zuni seguirá cerrado el jueves 25, mientras que los otros complejos ya retomarán su horario normal.

Los demás complejos aún no comunicaron su horario de atención en estos días festivos.