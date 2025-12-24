Meteorología anuncia jornada cálida y húmeda para este miércoles

Para los que todavía tenían dudas de dónde colocar la mesa de Nochebuena, adentro o afuera, se recomienda la primera opción, ya que la Dirección de Meteorología indica que se mantiene la probabilidad de lluvia.

Para hoy y, por lo menos hasta el viernes 26, la probabilidad de lluvias con tormentas se mantiene alta, aunque no se descartan mejoras parciales dentro del período mencionado.

Este miércoles, el día se presenta caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del Noreste, luego variables.

Se mantiene la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas extremas oscilan entre 24 y 31 grados.

Lea más: Así estará el tiempo en Nochebuena y Navidad, según el último reporte de Meteorología

Para mañana, día de Navidad, también se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos del Noreste, luego variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

La mínima estimada para el jueves es de 24 grados y la máxima llegaría a los 31 grados.