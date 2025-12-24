Clima
24 de diciembre de 2025 - 20:20

Nochebuena pasada por agua: actualizan alerta por tormentas para estas zonas del país

LLUVIA, EN EL CENTRO DE ASUNCION. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 10-01-2024.
LLUVIA, EN EL CENTRO DE ASUNCION. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 10-01-2024.SILVIO ROJAS

Si bien hay menos zonas que se encuentran bajo alerta por tormentas, todavía se encuentra vigente un aviso meteorológico para la región Occidental. La Nochebuena será “pasada por agua” en parte de los tres departamentos de esa zona del país.

Por ABC Color

Pasadas las 19:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su aviso meteorológico por tormentas que persisten para el territorio chaqueño.

Según el boletín, núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en las primeras horas de la noche de hoy.

Los departamentos afectados serán el norte, centro y sureste de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Lea más: Navidad: Meteorología está “preocupada” por condiciones de tiempo en una zona del país

El resto del país, tendría buenas condiciones del tiempo para esta Nochebuena. No obstante, según las previsiones, podrían registrarse más lluvias dispersas en algunas zonas del país durante horas de la madrugada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para mañana, volverán a registrarse ocasionales tormentas eléctricas en horas de la mañana.