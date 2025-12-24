Nochebuena pasada por agua: actualizan alerta por tormentas para estas zonas del país

Pasadas las 19:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su aviso meteorológico por tormentas que persisten para el territorio chaqueño.

Según el boletín, núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en las primeras horas de la noche de hoy.

Los departamentos afectados serán el norte, centro y sureste de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

El resto del país, tendría buenas condiciones del tiempo para esta Nochebuena. No obstante, según las previsiones, podrían registrarse más lluvias dispersas en algunas zonas del país durante horas de la madrugada.

Para mañana, volverán a registrarse ocasionales tormentas eléctricas en horas de la mañana.