Navidad: Meteorología está “preocupada” por condiciones de tiempo en una zona del país

Durante este miércoles 24 de diciembre aún se podrían presentar algunos aguaceros en varios puntos del país, según detalló Eduardo Mingo, director de la DMH.
Al respecto, detalló que por la cantidad de humedad que persiste, la lluvia “se recicla” y durante la tarde o noche de hoy se registrarían precipitaciones.
De igual manera, para la madrugada y amanecer de mañana, Navidad, ya se espera una mejoría de las condiciones de tiempo, salvo en la zona sur de la Región Oriental ante un “retroceso” del aire.
“Tenemos que tener cuidado, el calor más la humedad van a servir para tormentas mañana. Al servicio preocupa el sur, que se concentra en Ñeembucú y Misiones; estamos un poquito expectantes de lo que vaya sucediendo porque mañana es el ambiente crítico en el sur. Nos preocupa la severidad que podría haber”, aseguró en contacto con ABC Cardinal.
