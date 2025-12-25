Atención Ñeembucú: Meteorología renueva alerta por lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, para Ñeembucú.

El boletín meteorológico indica que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Existe una alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

La zona afectada será el sur del departamento de Ñeembucú.

Recomendaciones