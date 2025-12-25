Atención Ñeembucú: Meteorología renueva alerta por lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, para Ñeembucú.
El boletín meteorológico indica que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.
Existe una alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.
La zona afectada será el sur del departamento de Ñeembucú.
Recomendaciones
- Desconectar aparatos como computadoras, televisores y electrodomésticos para evitar daños por sobrecargas.
- No bañarse, ya que las tuberías metálicas conducen electricidad.
- Mantenerse apartado de ventanas y puertas. Es recomendable cerrar todo para evitar corrientes de aire que puedan atraer rayos.
- Los celulares y teléfonos inalámbricos son seguros, pero es importante evitar los que tienen cable conectado a la pared.