Clima
26 de diciembre de 2025 - 22:48

Alerta por tormentas sigue vigente para dos departamentos esta noche

La lluvia seguirá esta noche, pero ya solo en dos departamentos del Chaco.
La lluvia seguirá esta noche, pero ya solo en dos departamentos del Chaco. fernando Romero

Tras una jornada marcada por las lluvias intermitentes en varios puntos del país, la Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó esta noche su aviso meteorológico. Anuncia que los temporales seguirán en las próximas horas, pero de forma localizada en dos departamentos del país

Por ABC Color

El boletín meteorológico, emitido a las 21:45 de este 26 de diciembre, advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual durante la noche.

La zona de cobertura incluye la Región Occidental, afectando especialmente a los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Lea más: La playa la disfrutan bajo la lluvia en Encarnación

Según las previsiones, la madrugada ya no se presentaría con más precipitaciones y el tiempo iría mejorando en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar permanecer en espacios abiertos, resguardarse en lugares seguros y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones del tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La playa la disfrutan bajo la lluvia en Encarnación
Pese a las lluvias intermitentes, las playas de Encarnación estuvieron llenas de visitantes este 26 de diciembre.

Pronóstico para el fin de semana

Para el sábado 27, persistirá el ambiente húmedo y caluroso, con vientos del sector norte a noreste, de intensidad leve a moderada en todo el país.

Debido a la alta inestabilidad atmosférica, continuaría la probabilidad de chaparrones puntuales acompañados de actividad eléctrica, principalmente sobre el sur, este y norte de la Región Oriental, así como en el Chaco.

Ya para el domingo 28, se mantendría la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.